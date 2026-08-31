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"София отчаяно се опитва да намери онеправдани българи": Македонски медии наричат Ива Михайлова новата Спаска Митрова

31 август 2026, 14:53 часа 838 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"София отчаяно се опитва да намери онеправдани българи": Македонски медии наричат Ива Михайлова новата Спаска Митрова

Докато днес в Кочани се провежда ново заседание по делото на Ива Михайлова - момичето, което вече 10 месеца не получава разрешение да се лекува в България с риск да остане инвалид - македонските медии си намериха нова дъвка срещу страната ни. Повод за техните твърдения е присъствието на български политици на делото. За "отчаяни опити на София да намери онеправдани българи" в Северна Македония, пише македонската медия "Инфомакс". 

Те дори наричат христоматийния за отношението към българщината случай с Ива Михайлова "драматизация", при положение, че става въпрос за хуманитерен въпрос и за лечение на млад човек. 

"Новата Спаска Митрова"

Според медията това е очевиден опит да я направят нова Спаска Митрова.

Междувременно друга македонска медия "Независен" пише, че "Михайлова е причинила тежък пътен инцидент и сега се твърди, че е онеправдана", въпреки че няма загинали, а единствената пострадала от инцидента е самата македонска българка

"В София случаят вече се сравнява с известния случай на Спаска Митрова, а българските власти също обявяват дипломатически дейности, пише македонската медия "Национално", като заглавието на материала гласи "България е на крака на Ива Михайлова".

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Припомняме, че през 2020 г. Спаска Митрова, която дълги години се бори, за да прибере детето си у дома, почина преди това да се случи. ОЩЕ: Липса на всякаква хуманност: Македонският съд отново отказва на Ива Михайлова да се лекува в България

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Спаска Митрова Северна Македония Ива Михайлова македонски медии
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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