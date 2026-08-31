Хърватия чупи рекорд по потребление на електроенергия

Летните пикове на потреблението на електроенергия в Хърватия надминаха зимните пикове, като през август беше регистриран исторически почасов максимум от 3400,5 мегаватчаса (MWh), предава хърватската "Индекс", позовавайки се на данни на Хърватския оператор на преносна система (HOPS). Данните показват, че връзката между летните и зимните пикове на потребление се е променила през последните години.

Потреблението е било най-високо през зимата, но тази разлика постепенно е намаляла поради по-топлите зими, все по-горещите лета и по-високото потребление от страна на туристите. Летните максимуми оттогава са надминали зимните, посочва HOPS.

Какви са цифрите?

Най-високата почасова консумация през зимата на 2023/2024 г. е била 2905 MWh, през зимата на 2024/2025 г. тя се е увеличила до 3052 MWh, а миналата зима до 3264,2 MWh.

Летният максимум през 2024 г. е бил 3362,8 MWh, миналата година 3150,1 MWh, докато през август тази година е достигнат исторически максимум от 3400,5 MWh. Той е регистриран в 21:00 ч.

Въпреки че тазгодишният юли не донесе рекордно месечно потребление, данните за първите седем месеца показват, че потреблението на електроенергия постепенно се увеличава. От януари до края на юли 2024 г. в Хърватия са консумирани 10,436 милиона MWh електроенергия. През същия период на 2025 г. потреблението е възлизало на 10,530 милиона MWh, а тази година - на 10,632 милиона MWh.

Консумацията за първите 7 месеца на годината

Консумацията през първите седем месеца на тази година е била с около един процент по-висока от миналата година и с 1,9 процента по-висока от същия период на 2024 г. Има обаче значителни разлики между отделните месеци. Консумацията тази година е била особено висока през януари, когато е възлизала на 1,834 милиона MWh. Това е с около 7,7 процента повече от януари миналата година и с 10,5 процента повече от януари 2024 г. Картината е малко по-различна през летните месеци. Консумацията през юни остава почти непроменена през последните три години. Тя възлиза на 1,441 милиона MWh през 2024 г., 1,454 милиона MWh през 2025 г. и 1,466 милиона MWh тази година. ОЩЕ: Без да подозираме: Ето кои уреди харчат най-много ток