14 януари 2026, 17:05 часа 286 прочитания 0 коментара
Ще имаме нови консули в Северна Македония и Сърбия

Министерският съвет назначи Димитър Иванов за генерален консул на България в Ниш, Република Сърбия - с консулски окръг, обхващащ седем окръга в югоизточната част на страната. Иванов е опитен дипломат с дългогодишен професионален път в Министерството на външните работи, включително като генерален консул в Битоля и като директор на дирекция „Сигурност“. По образование е инженер, магистър по радиоелектроника, владее английски и руски език.

Генералното консулство в Ниш осигурява консулско обслужване на българските граждани, поддържа контакти с местните власти и подпомага българското национално малцинство, като същевременно развива двустранните отношения между България и Сърбия.

Нов генерален консул в Битоля

Министерският съвет прие решение за назначаване на Петър Петров за генерален консул на България в Битоля, Република Северна Македония - с консулски окръг, обхващащ редица общини в югозападната част на страната.

Петров е кариерен дипломат с дългогодишен опит и задълбочена експертиза в региона на Западните Балкани, заемал последователно различни длъжности в МВнР и българските дипломатически представителства в Сараево, Прищина и Скопие.

Генералното консулство в Битоля осигурява консулско обслужване на българските граждани, поддържа контакти с местните власти и работи за развитието на двустранните отношения, подкрепата на българската общност и опазването на българското културно-историческо наследство.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
