"Ще коленичи на гроба на всеки, ако му носи точки": Трябва ли Вучич да присъства на погребението на Младич?

Докато бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик обявява присъствието си на погребениетон а военнопрестъпника Ратко Младич, възниква въпросът дали сръският президент Александър Вучич трябва да отиде, предаде сръбското издание "Данас". Въпросът възникна след като министърът на правосъдието Ненад Вуич заяви, че Младич ще бъде погребан с най-високи държавни почести и че семейството ще реши мястото на погребението.

Срамна реакция на Вучич

Милош Йованович, председателят на Нова ДСС, казва, че макар да не е достоен за тази позиция, Александър Вучич формално е президент на държавата.

"Реакцията му на смъртта на генерал Младич беше доста срамна, въпреки че съм убеден, че той, в своята малодушност, вероятно смята, че е била изключително мъдра като държавник. Във всеки случай, поради позицията, която заема, за съжаление, присъствието му на погребението на генерал Ратко Младич трябва да се приема за даденост", заявява той.

Павле Гърбович, лидер на ПСЖ, смята, че президентът на държавата не трябва да присъства на погребението, защото по този начин тази функция се отъждествява с наследството на Ратко Младич.

"Частното лице Александър Вучич има право да празнува когото си иска, но докато не се оттегли от държавни функции, частното му мнение е без значение и единственото важно е какво причинява вреда на интересите на Сърбия", коментира той.

"Ще коленичи на гроба на всеки, ако му носи точки"

За Янко Веселинович, член на Председателството на ССП, Вучич е съучастник във всички сръбски упадъци. "Страхливец и политически спекулант. Ще коленичи на гроба на всеки, ако това му носи политически точки, или ще се радва публично, както след убийството на Зоран Джинджич.

Вучич е политическият създател на посланието „100 мюсюлмани за един сърбин“. Колко близо или далеч от гроба е това, ще зависи от преценката на неговите маркетолози. Млад човек, жив или мъртъв, е равен на Вучич - парче асфалт или канализация, което обещава и никога не изпълнява", казва той. ОЩЕ: Държавно погребение за Младич би затворило вратата на Сърбия към ЕС: Предупреждение от Хърватия