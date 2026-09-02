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Студентите все още търсят отговорност: Шествие в Сърбия отбеляза 22 месеца от трагедията в Нови Сад (ВИДЕА)

02 септември 2026, 9:39 часа 329 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Студентите все още търсят отговорност: Шествие в Сърбия отбеляза 22 месеца от трагедията в Нови Сад (ВИДЕА)

Снощи в Нови Сад беше организирана възпоменателно шествие по случай 22 месеца от срутването на навеса на жп гарата, при която загинаха 16 души, предаде сръбското издание "Данас". Гражданите бяха поканени на това събитие от Хоровата мрежа на Нови Сад. Пред жп гарата граждани отдадоха почитта си към жертвите с 16 минути мълчание. След всяка минута мълчание името на всяка жертва беше обявявано чрез мегафон, а човек с бяла роза се приближаваше към мястото на трагедията.

Мястото за събиране беше пред сградата на НИС на булевард „Освобождение“ малко преди 20:00 часа местно време. Колоната се придвижи по булеварда към ЖП гарата, в тишина и спокойствие.

Видимо беше присъствието на полицията, която регулира движението, а на митинга присъстваше и група мотористи.

Студентите все още търсят отговорност за инцидента

Студентката от белградския Учителски факултет каза в обръщението си към събралите се на площад „Сава“, че всички са станали на 1 ноември с мисълта, че започва още един обикновен ден, а след това в 11:52 ч. пада навес и 16 души губят живота си. „Всеки път, когато излизаме на улицата, когато спираме и казваме имената на загиналите при падането на сенника на ЖП гарата в Нови Сад, изпращаме едно и също послание – забравата няма да бъде нечия защита от отговорност“, каза тя.

И най-важното, както добави студентката, е дали всеки човек, чиито действия са допринесли за тази трагедия, наистина ще бъде потърсен отговорност.

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„Оставката не е разследване. Изявлението не е факт, а промяната на позицията не е отговорност, нито пък прехвърлянето на вината от един човек на друг. Тя не може да замести истината“, каза студентът. ОЩЕ: Започва нов нов етап на протеста в Сърбия - силната им политизация

Могат ли студентите да решат проблемите в сръбското здравеопазване?

Студентите в блокадата от дни раздават „флаери за победата“ по щандове из целия Белград, откъдето гражданите могат да разберат какво планират да направят за образованието, селското стопанство и как да оздравеят сръбското здравеопазване. Като належащи проблеми се открояват изоставените клиники, затварянето на държавни аптеки, недостатъчният брой многопрофилни болници в Сърбия и фактът, че се инвестират пари във фасади, докато здравните работници напускат.

Събеседници на „Данас“ подкрепят решенията на студентите, като подчертават, че деполитизацията в здравеопазването е крайно необходима. ОЩЕ: Предстои ли медийно мълчание в Сърбия: "Дойче веле" алармира за възможни репресии

 

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Сърбия студенти Нови Сад протести Сърбия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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