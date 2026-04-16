Силяновска заминава за Анталия, ще се среща с Ердоган

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска Дъвкова ще участва в петото издание на Дипломатическия форум в Анталия, Република Турция, който се провежда от 17 до 19 април на тема „Картиране на бъдещето, управление на несигурностите“, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Днес, 16 април, Силяновска - Давкова ще проведе двустранна среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул.

В дипломатическия форум в Анталия, който се организира от Министерството на благоустройството на Република Турция, под егидата на президента Реджеп Тайип Ердоган, участват участници от 155 държави, включително 21 държавни и правителствени ръководители, 61 министри, както и десетки парламентаристи.

Какво ще прави Силяновска в Анталия?

Очаква се в Анталия утре Силяновска да говорите на „Лидерския панел“ на дипломатическия форум в Анталия, модериран от Мевлют Чавушоглу, министър на благоустройството, член на Великото народно събрание и ръководител на турската делегация на НАТО.

Останалите участници в панела са: президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, министър-председателят на Пакистан Мухамад Шехбаз Шариф, министър-председателят и министър на външните работи на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани и министър-председателят на Грузия Иракли Кобахисе.