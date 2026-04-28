Партията на Мицкоски се присмя на инициативата за вписване на българите в конституцията

Партията на македонския премиер Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ се присмя на инициативата на опозиционната партия на етническите албанци Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) за иницииране на подписка за промени в македонската конституция за вписване на българите в нея, става ясно от материал на македонската медия nacionalno.mk. Става въпрос за вписване на българите в конституцията, което е залегнало в европейската преговорна рамка за Северна Македония и което властта в югозападната ни съседка не е изпълнила повече от 3 години.

ВМРО-ДПМНЕ реагира, като заяви, че тази инициатива на албанската партия е „политически цирк“ и обвини ДСИ в популистка инициатива без реална основа, оценявайки, че тя няма подкрепа сред гражданите.

Междувременно, на брифинг с журналисти, председателят на македонския парламент Африм Гаши посочи, че според него всички партии от албанския политически блок по принцип са за конституционни промени, но че ключовият фактор остава политическата воля.

Опозицията скочи на Мицкоски

Правителството на ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ работи по антиевропейска програма от две години и няма намерение да движи страната към Европейския съюз, заяви президентът на СДСМ Венко Филипче в интервю за телевизия Алсат М, пише македонската Нова телевизия. Според него правителството на Мицкоски тероризира народа. "ВМРО и ЗНАМ просто тероризират държавата, тероризират съдебната система, поставят свои партийни хора начело, а премиерът им дава заповеди от партийната и парламентарната трибуна или публично как да работят“, каза Фирипче, предаде "Скопие1". От ВМРО-ДПМНЕ също отговориха.

"Филипче и СДС са готови да продадат македонския език, култура и идентичност за власт. Наивността и лоялността на Филипче и СДС към българските политици се увеличават с всеки изминал ден, което пряко вреди на македонските позиции и червените линии, реагира депутатът Бране Петрушевски на изявленията на опозиционния СДСМ, пише prvaskopska.mk. Припомняме, че наскоро от СДСМ изразиха позиция, че за Мицкоски вписването на българите в македонската конституция е национално предателство, защото той работи за Сърбия, Русия и Унгария на Орбан.