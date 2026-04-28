Войната в Украйна:

28 април 2026, 16:17 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Земетресение люшна остров в Егейско море: Усетихте ли го?

Земетресение люшна гръцкия остров Скиатос в севепозападната част на Егейско море. Новината за труса съобщи гръцкото издание Kathimerini. Земетресението е станало във вторник следобед. Според предварителни данни на Геодинамичния институт е регистриран трус с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер на острова. Земетресението е станало на осем километра западно от остров Скиатос. Епицентърът му е бил на дълбочина 13,1 километра. Няма непосредствени съобщения за пострадали или щети. Трусът е бил усетен чак до гръцката столица Атина.

Припомняме, че на 24 април силно земетресение с магнитуд 5,8 по Рихтер беше регистрирано в района на гръцкия остров Крит, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център. Трусът е станал в 6:18 часа на дълбочина от 10 км. Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион. После беше регистриран и силен вторичен трус, като епицентърът силния вторичен трус е бил на около 18 километра южно от Крит на дълбочина 7,7 километра. Последваха около 20 вторични труса след силното земетресение на Крит, предаде гръцката агенция АНА-МПА, цитирана от БТА. ОЩЕ: Силен вторичен трус разклати остров Крит

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Егейско море Гърция трус земетресение
