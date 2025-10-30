Сирия призна Косово

Президентът на Косово Вьоса Османи обяви днес, че Сирийската арабска република е признала Косово, съобщи македонската медия "Либертас". Така Сирия ще стане 120-ата държава, която признава Косово. "С подкрепата на Негово Кралско Височество, престолонаследника на Кралство Саудитска Арабия, Мохамед бин Салман Ал Сауд, днес в Рияд постигнахме споразумение, чрез което Сирийската арабска република признава Република Косово. Благодаря на президента Ал-Шара за решението да признае Косово, както и за подкрепата му за нашия народ, написа Османи във Facebook.

Тя добави, че народът на Косово и Сирия е страдал много и е направил жертви, за да постигне свобода, като отчита, че републиката се движи напред и нищо не може да я спре.

Независимостта на Косово

Припомняме, че през 2008 г. Косово обяви своята независимост, като Сърбия заплаши, че ще развали дипломатическите си отношения с всяка държава, която го признае. Първо го прави Германия, а по-късно шведският министър на външните работи е първият, който посещава държавата.

България признава Косово през март 2008 г.

Косово се намира на Балканския полуостров и граничи със Сърбия, Северна Македония, Албания и Черна гора. Населението на Косово е етнически разпокъсано. Най-голямата група - около 1,9 милиона, приблизително 90 на сто от населението - са етнически албанци. Етническите сърби съставляват около 5 на сто от Косово, а останалите са ромско, босненско и турско малцинства. Повечето косовари изповядват исляма.