Скопие пробива консенсуса на ЕС за правата на българите в Македония: Време е да действаме, смята проф. Ташев

Пробойни в общоевропейския консенсус за българското малцинство в Северна Македония – това констатира проф. Спас Ташев, след като белгийският външен министър Максим Прево за пръв път дойде на Западните Балкани и говори с колегата си Тимчо Муцунски. По време на посещението Прево каза, че България не трябвало да пречи на пътя на Северна Македония към ЕС – не можело да са пречка "двустранните въпроси".

Още: България: Ако Македония иска подкрепа за ЕС, да спазва правата на българите

Проф. Ташев подчерта, че темата за правата на българите в Македония явно трябва постоянно да бъде представяна, защото например голяма част от Европейския парламент вече е сменена и има незнание. Президентът на Хърватия също се изказа в полза на Скопие, напомни Ташев и изрично заяви: Въпросът не е двустранен, тук говорим за права на човека. Когато се разбра какви фалшификации ползва Скопие и дори забранява историческа памет, Белгия също подкрепи френското предложение за европейския път на Северна Македония, каза професорът пред БНТ.

Това е културен геноцид и Скопие чрез своята активна политика опитва да го поддържа, каза още проф. Ташев, изтъквайки дори документи отпреди вече половин век и то от Македония, описващи насилствената (културна) асимилация на българите в македонските земи като геноцид.

Не виждам какъв нов подход може да има при лишаване от човешки права на цяла общност. Ясно си дават сметка, че с идването на Румен Радев на власт за тяхната дипломация идват тежки времена. Искат да заобиколят френското предложение, да почнат преговори за влизане в ЕС официално и да получат достъп до еврофондовете, което им е голямата мечта, обобщи проф. Ташев. Очевидно и ние трябва с проактивна политика да защитаваме правата на българите в Северна Македония, каза той.

Още: Скопие има на своя страна еврокомисар срещу България? Нов скандал с Марта Кос - агент на сръбската тайна полиция УДБА