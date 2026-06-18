Войната в Украйна:

След кафявата морска вода в Будва: Морето в Черна гора е чисто

18 юни 2026, 14:51 часа 372 прочитания 0 коментара
Снимка:
След кафявата морска вода в Будва: Морето в Черна гора е чисто

Морската вода по черногорските плажове е с добро качество, санитарна и безопасна за плуване и отдих, съобщи Публичното дружество за управление на крайбрежните зони, позовавайки се на резултатите от анализ на качеството на морската вода за 114 места, извършен от Института по морска биология между 8 и 11 юни тази година, предаде черногорската медия Vijesti. Изследването идва след сигнали на граждани, че най-дългият и популярен градски плаж в черногорския курорт Будва е придобил кафяв цвят.

В рамките на проверката е установено, че през канала се изпускат незаконно фекални води, което води до помътняване и замърсяване на морската вода в района.

Колко процента от водата е с отлично качество? 

Резултатите от анализа показаха, че на 79,8% от местата морската вода е с отлично качество, на 10,5% от местата е с добро качество, а на 9,6% е със задоволително качество.

Класификацията на водите за къпане в рамките на тазгодишната Програма за мониторинг на санитарното качество на морската вода се извършва в съответствие с чл. 8 от Правилника за начина и сроковете за прилагане на мерки за осигуряване на опазването, защитата и подобряването на качеството на водите за къпане, който класифицира водите за къпане като: „отлични“, „добри“, „задоволителни“ и „лоши““, се казва в съобщението. ОЩЕ: Плажът стана кафяв: Ако ще ходите в Будва - помислете пак

 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черна гора плаж фекални води Будва Котор
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес