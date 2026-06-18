След кафявата морска вода в Будва: Морето в Черна гора е чисто

Морската вода по черногорските плажове е с добро качество, санитарна и безопасна за плуване и отдих, съобщи Публичното дружество за управление на крайбрежните зони, позовавайки се на резултатите от анализ на качеството на морската вода за 114 места, извършен от Института по морска биология между 8 и 11 юни тази година, предаде черногорската медия Vijesti. Изследването идва след сигнали на граждани, че най-дългият и популярен градски плаж в черногорския курорт Будва е придобил кафяв цвят.

В рамките на проверката е установено, че през канала се изпускат незаконно фекални води, което води до помътняване и замърсяване на морската вода в района.

Колко процента от водата е с отлично качество?

Резултатите от анализа показаха, че на 79,8% от местата морската вода е с отлично качество, на 10,5% от местата е с добро качество, а на 9,6% е със задоволително качество.

Класификацията на водите за къпане в рамките на тазгодишната Програма за мониторинг на санитарното качество на морската вода се извършва в съответствие с чл. 8 от Правилника за начина и сроковете за прилагане на мерки за осигуряване на опазването, защитата и подобряването на качеството на водите за къпане, който класифицира водите за къпане като: „отлични“, „добри“, „задоволителни“ и „лоши““, се казва в съобщението. ОЩЕ: Плажът стана кафяв: Ако ще ходите в Будва - помислете пак