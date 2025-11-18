Войната в Украйна:

Американски войници във Венецуела и досиетата "Епстийн": Тръмп даде отговори (ВИДЕО)

18 ноември 2025, 12:59 часа 215 прочитания 0 коментара
Американски войници във Венецуела и досиетата "Епстийн": Тръмп даде отговори (ВИДЕО)

"Не изключвам нищо" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос дали след като не иска да покаже все още картите си що се отнася до Венецуела и управлението на Николас Мадуро, поне може да каже какви са червените линии и дали червена линия е да не влизат американски войници в латиноамериканската държава.

Още: Мадуро готов да се срещне с Тръмп на четири очи

"Ще трябва да се погрижим за Венецуела", продължи Тръмп и прокара старата си опорна точка - че Венецуела (пре)хвърлила хиляди свои граждани в САЩ, които били пуснати от венецуелските затвори.

Същевременно, Доналд Тръмп говори и по много наболялата тема с официално самоубилия се в затвора милиардер Джефри Епстийн. Президентът на САЩ каза, че готов да пусне публично цялата информация за Епстийн, която имат федералните власти, и дори да подпише закон, който да задължава публикуването на данните. Той призова Камарата на представителите да гласува за пълно публикуване и настоя, че републиканците "нямат какво да крият". Президентът на САЩ вече даде същото обещание по време на предизборната си кампания, но досега не го е изпълнил.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Това е проблем за демократите. Те бяха приятели с Епстийн, аз не бях", настоя Тръмп - Още: Тръмп обърна палачинката - иска републиканците да разсекретят досиетата на Епстийн

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела Джефри Епщайн Джефри Епстийн
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес