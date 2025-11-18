Американски войници във Венецуела и досиетата "Епстийн": Тръмп даде отговори (ВИДЕО)

"Не изключвам нищо" - така американският президент Доналд Тръмп отговори на репортерски въпрос дали след като не иска да покаже все още картите си що се отнася до Венецуела и управлението на Николас Мадуро, поне може да каже какви са червените линии и дали червена линия е да не влизат американски войници в латиноамериканската държава.
Още: Мадуро готов да се срещне с Тръмп на четири очи
"Ще трябва да се погрижим за Венецуела", продължи Тръмп и прокара старата си опорна точка - че Венецуела (пре)хвърлила хиляди свои граждани в САЩ, които били пуснати от венецуелските затвори.
Trump did not rule out strikes against drug cartels in Venezuela, Colombia, and Mexico as part of his anti-drug campaign— NEXTA (@nexta_tv) November 18, 2025
He added that he would likely speak with Venezuela’s dictator Nicolás Maduro despite the “tremendous damage” Maduro has caused the United States by “sending”… pic.twitter.com/SJBdU8YNHx
Същевременно, Доналд Тръмп говори и по много наболялата тема с официално самоубилия се в затвора милиардер Джефри Епстийн. Президентът на САЩ каза, че готов да пусне публично цялата информация за Епстийн, която имат федералните власти, и дори да подпише закон, който да задължава публикуването на данните. Той призова Камарата на представителите да гласува за пълно публикуване и настоя, че републиканците "нямат какво да крият". Президентът на САЩ вече даде същото обещание по време на предизборната си кампания, но досега не го е изпълнил.
"Това е проблем за демократите. Те бяха приятели с Епстийн, аз не бях", настоя Тръмп - Още: Тръмп обърна палачинката - иска републиканците да разсекретят досиетата на Епстийн
🤔 Trump again promises to release the Epstein files— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2025
Donald Trump says he’s ready to make the Epstein files public — and even sign a law mandating their release. He’s urging the House of Representatives to vote for full publication and insists Republicans have “nothing to hide.”… pic.twitter.com/N2IGbo41Og