"Дубровник се разтресе за няколко секунди": Земетресение удари Хърватия и Босна и Херцеговина

Тази нощ земетресение с магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер разтърси района на Югоизточна Босна и Херцеговина, но трусът е усетен и в Хърватия, предаде хърватската медия "Индекс". Според данни на сеизмологичните служби, земетресението е станало малко след полунощ местно време. Епицентърът е бил на 11 километра северозападно от босненския град Требине и на около 72 километра югоизточно от босненския град Мостар, на дълбочина 10 километра.

Към момента няма информация за материални щети или пострадали.

Разказите за земетресението

Трусовете са били усетени в по-широкия район на Източна Херцеговина, както и в части от Южна Хърватия и Черна гора поради близостта на епицентъра.

"Бръмчеше, не усетих как трепери", разказва хърватин за земетресенито.

"Първо рев (като порив на вятъра), а след това кратък, но силен удар", добави друг.

Трети разказва, че Дубровник се разтресъл за няколко секунди.

"Колата се разтресе силно, докато стоеше неподвижно", добавя жител на хърватското село Млини. ОЩЕ: "Не знам колко дълго ще издържат къщите": Земетресение разтърси Хърватия

Последното земетресение в Хърватия

Припомняме, че на 27 май земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер разтърси района на Сисак. Според първоначалните данни, земетресението е станало в 9:51 ч. местно време, с епицентър на 11 километра южно от Сисак и на около 57 километра югоизточно от Загреб. Хипоцентърът е бил на дълбочина 9 километра. ОЩЕ: Земетресение на Балканите разлюля Черна гора