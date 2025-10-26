Войната в Украйна:

Смъртоносна катастрофа в Румъния (ВИДЕО)

26 октомври 2025, 15:31 часа 820 прочитания 0 коментара
Смъртоносна катастрофа е станала в покрайнините на Дръгушени, Румъния, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Камион се подхлъзна на мокрия път, преобърна се и се блъсна в идващата кола. При сблъсъка са загинали 42-годишният водач на колата и спътникът му. Шофьорът на камиона е оцелял и е отказал хоспитализация. Пробата му за алкохол се оказа отрицателна.

В социалните мрежи се появи и видео от инцидента. 

Румъния е заедно с България в класация за война по пътищата

19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз през 2024 г. Най-нисък процент смъртни случаи през 2024 г. имат Швеция - 20 на милион жители и Дания - с24 на милион жители, докато най-висок е процентът в Румъния и в България - 78 и 74 жертви на на милион жители. Това показват статистическите данни за пътната безопасност в ЕС за миналата година. ОЩЕ: България и Румъния в челната класация по жертви на пътя в ЕС

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Румъния катастрофа инцидент
