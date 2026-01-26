Вучич не изключва да подаде оставка като президент

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви пред сръбската телевизия Blic TV, че страната му отива на избори тази година и че най-вероятно вотът ще бъде през есента. "Мисля, че това е по-вероятният вариант", каза Вучич пред сръбската телевизия. На въпроса дали би подал оставка от президентския пост, за да се слеят президентските и парламентарните избори, Вучич не изключи тази възможност.

"Не изключвам тази възможност. Няма да съкращавам мандата. Сега, за да не се ядосвате, наистина се занимавам с тази тема от вчера", каза Вучич.

Думите му идват на фона на нестихващите протести в Сърбия, които отдавна настояват за оставката на Вучич.

Припомняме, че преди дни протести в няколко сръбски града се проведоха след белязана от насилие полицейска акция в университета в северния град Нови Сад. ОЩЕ: След полицейска операция в Нови Сад: Протести в редица сръбски градове (ВИДЕО)

Приятелството с Орбан

Вучич коментира и приятелството си с Орбан, като разкри, че министър-председателят на Унгария му е изпратил съобщение снощи и го е поздравил за победата на сръбския отбор по водна топка на финала на Европейското първенство.

Сръбският президент заяви, че правителството на Сърбия сега провежда заседание, на което ще вземе решение за изплащане на наградния фонд на водните топки. ОЩЕ: Вижте гладния Орбан в компанията на Вучич преди визитата му в Москва (СНИМКИ)