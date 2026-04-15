Стратегия за роботизация и батальон от дронове: Вучич въоръжава Сърбия до зъби

След като нарече казармите "нови фабрики" сръбският президент Александър Вучич е предложил създаването и приемането на стратегия за роботизация и сформирането на подразделение - батальон, оборудвано с роботизирани платформи и дронове. Това заяви сръбсикят президент, който е и върховен главнокомандващ, днес след среща с висшето ръководство на Министерството на отбраната и Сръбската армия, предаде македонската медия "Макфакс". Той предвижда още и провеждането на организационна подготовка за формиране на дивизии и батальони с далекобойни дронове и мобилни боеприпаси.

Сърбия се въоръжава до зъби

Сръбският президент отбеляза, че държавата ще подпише големи договори за закупуване на военна техника в следващия период и че вече са направени значителни поръчки за модернизацията на военните, доплъва Скопје1.мк.

„В следващите дни ще подпишем големи и много важни договори за по-нататъшно снабдяване с оръжия и военна техника, а също така очакваме важни посещения, по време на които ще бъдат договорени допълнителни договори с други държави“, каза Вучич след срещата с висшето ръководство на Министерството на отбраната и сръбската армия, пише хърватската "Индкес".

Той подчерта, че състоянието на материалните резерви и щатното осигуряване, както по отношение на личния състав, така и на техниката, е значително по-добро от началото на годината.

"Експлозия в производството на дронове"

Той очаква и „експлозия“ в производството на дронове в Сърбия и обяви засилена дигитализация на въоръжените сили.

Вучич заяви, че комплектоването на армейските редици е на най-високото ниво досега и че се постига напредък в няколко сегмента на отбранителната система, въпреки че, както каза, лично той не е напълно доволен от постигнатото ниво.

Той добави, че Сърбия ще продължи да инвестира в развитието на вътрешните военни способности, със специален акцент върху безпилотните системи и цифровите технологии в армията.