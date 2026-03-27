Тревога в Гърция: Медия от Иран поставя под въпрос неутралитета й

Свързаната с иранската държава информационна агенция Fars разпространи публикация, в която Гърция и Азербайджан са посочени като основни доставчици на стоки от първа необходимост за Израел, което служители в Атина лично разглеждат като преднамерен предупредителен сигнал от Техеран, предаде гръцкото издание Kathimerini. Публикацията описва и двете страни като жизненоважния тръбопровод, поддържащ Израел на фона на продължителен конфликт.

В него се обвинява Азербайджан, че пренася суров петрол през нефтопровода Баку-Джейхан, като същевременно се определя Гърция като най-надеждния доставчик на храни и основни стоки за Израел, предвид отворените ѝ пристанища и логистична инфраструктура.

Гръцките власти засега мълчат

Гръцките власти не предложиха официален отговор, третирайки публикацията публично като изолиран частен коментар.

Източници обаче признават, че обикновено тези редакционни решения отразяват посланията на режима – особено забележително, като се има предвид, че статията се появи в същия ден, в който иранското посолство в Атина отправи топли поздравления за националната годишнина на Гърция – 25 март.

Източници от Атина оценяват ситуацията като овладяна, отбелязвайки, че Гърция постоянно е описвала военната си позиция като отбранителна.

Пряка заплаха от тероризъм на гръцка земя?

Властите обаче признават, че бърза ескалация с участието на Иран и Персийския залив може да остави всички сценарии – включително преки заплахи или терористична дейност на гръцка земя – отворени.

Беше отбелязано и подозрителното отсъствие на Турция от иранския пост. Отделно, девет нарушения на турското въздушно пространство бяха регистрирани над Егейско море в четвъртък.