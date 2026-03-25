Любопитно:

Тръмп уважи празник на Гърция, нарече я родно място

25 март 2026, 11:10 часа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбеляза Деня на независимостта на Гърция с официална прокламация, в която се подчертават трайните исторически и идеологически връзки между Съединените щати и Гърция, като същевременно се похвали ролята на гръцко-американската общност и се потвърди споделеният ангажимент на двете нации към демократичните ценности. В своята прокламация Тръмп описва Гърция като родно място на самоуправлението и западната цивилизация, отбелязвайки, че „чудото на самоуправлението за първи път се е зародило в Гърция“ много преди основаването на Съединените щати, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Той отдава заслуга на духа на свободата, развит в Древна Гърция, за поддържането на гръцкия народ през вековете на чуждо управление, което в крайна сметка кулминира във Войната за независимост, започнала на 25 март 1821 г.

В прокламацията се подчертава и символичната връзка между Атина и Филаделфия, като се отбелязва, че демократичните идеали, развити за първи път в Древна Гърция, са вдъхновили бащите-основатели на Америка.

Гърция е рамо до рамо със САЩ в насърчаването на мира

Тръмп допълнително подчерта ролята на Гърция като близък съюзник, заявявайки, че тя „стои рамо до рамо със Съединените щати“ в защитата на споделените западни идеали и насърчаването на мира в световен мащаб. С наближаването на 250-годишнината от независимостта на Съединените щати, добави той, американците черпят вдъхновение от примера на гръцкия народ, който „отказа да се откаже от суверенитета си и запази пламъка на самоуправлението“.

Изявлението съвпада с 205-ата годишнина от Гръцката война за независимост и идва в момент, когато двете страни продължават да подчертават стратегическото си партньорство и споделеното си демократично наследство.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Гърция САЩ
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес