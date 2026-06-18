Туристите в Хърватия масово ходят без пари

Туристическият сезон в Хърватия започна, а с него идват и гости, готови да похарчат за обяд, екскурзия, сувенир, масаж или наем на екипировка, съобщи хърватската медия "Индекс". Но навиците им станаха много ясни през последните години: те искат да плащат бързо и лесно, без да търсят банкомат и да броят пари в брой. Много туристи днес носят със себе си само карта или мобилен телефон. Ето защо изречението „Не приемаме карти“ вече не е просто незначително неудобство за клиента.

То може да означава отказ от покупка и загуба на бизнес за предприемача, пише още хърватското издание.

Туристите искат лесно плащане

Туристите са готови да харчат, но очакват плащането да е толкова лесно, колкото и останалата част от почивката им. Когато гостът е готов да закупи продукт или услуга, последното нещо, което би трябвало да го спре, е липсата на подходящ начин на плащане. ОЩЕ: Китайци се престориха на французи: Опитаха се да направят пробив през границата на Хърватия

Опитът от плащането с карта

Опитът на тези, които вече приемат карти, е положителен - предприемачите изтъкват бързината на плащане, лекотата на използване и по-добрия контрол върху бизнеса като ключови предимства.

Освен това, 70% от тях смятат, че дигиталните плащания улесняват проследяването на финансите и намаляват администрацията, три четвърти очакват значението им да продължи да расте, а всеки втори предприемач планира допълнителна дигитализация на бизнеса си през следващия период. Нарастващият дял на безконтактните и дигиталните плащания променя очакванията на клиентите.

Скоростта, простотата и сигурността се превръщат в стандарт, а не в добавена стойност. За предприемачите това означава, че методът на плащане вече не е просто оперативен въпрос, а част от цялостната конкурентоспособност на пазара, особено в периоди на повишен трафик, като например туристическия сезон. ОЩЕ: През мобилното приложение: Разкриха схема за кражба на хиляди евро с фалшиви лични карти (ВИДЕО)