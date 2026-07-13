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Унгарският премиер направи голяма реклама на Турция: Вижте как Мадяр вилнее на джет (ВИДЕО)

13 юли 2026, 15:05 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Унгарският премиер направи голяма реклама на Турция: Вижте как Мадяр вилнее на джет (ВИДЕО)

Новият унгарски министър-председател Петер Мадяр изглежда е избрал Турция за ваканцията със семейството си. С това той направи своеобразна реклама на южната ни съседка като туристическа дестинация. За семейната ваканция научаваме от негова публикация в социалната мрежа "Фейсбук", която посвети на пропагандистите. Мадяр е публикувал кадри в социалната мрежа, в които ясно се вижда как вилнее с джет в морето.

"Малко специално издание за пропагандистите. Дълъг уикенд с децата ми в Турция за наша сметка. Без хеликоптер, без президентски апартамент, но малко забавление и смях. Утре пак парламентът", написа още Мадяр, като публикацията му е от вчера. 

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Проблемите с бюджета на Унгария

Припомняме, че унгарският министър-председател Петер Мадяр обвини предишното правителство на Виктор Орбан, че е укривало реалния размер на бюджетния дефицит, който според новите оценки тази година може да надхвърли 8% от брутния вътрешен продукт (БВП) - повече от два пъти над официално обявената цел. Мадяр заяви, че бюджетните цели за 2026 г., определени от кабинета на Орбан - първоначално дефицит от 3,7% от БВП, а впоследствие 5% - “нямат почти никаква връзка“ с действителното състояние на публичните финанси, което новото правителство е установило след поемането на властта преди шест седмици, съобщи “Файненшъл таймс“, цитиран от БГНЕС. ОЩЕ: Бюджетни неволи и в Унгария: Мадяр обвини Орбан, че крил дефицита

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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