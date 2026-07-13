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Извънредна ситуация в Гърция: Вижте къде има огнище на салмонела

13 юли 2026, 14:48 часа 425 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Извънредна ситуация в Гърция: Вижте къде има огнище на салмонела

Най-малко 16 души са били лекувани в болница в гръцкия град Ламия през уикенда след като са показали симптоми, съответстващи на салмонелозна инфекция, включително диария, повръщане и треска, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на местните власти. Според местни съобщения, четирима пациенти са били приети и остават хоспитализирани. По-късно многопрофилната болница „Ламия“ потвърди наличието на салмонела чрез лабораторни изследвания.

От болницата уведомиха Националната организация за обществено здраве (EODY), която информира местните органи за обществено здраве в регионалното звено Фтиотида.

Какви са опасенията?

Пациентите са казали, че са се хранили в различни хранителни заведения в района на Ламия, което поражда опасения, че епидемията може да е свързана със замърсена партида храна, разпространена до множество предприятия, вероятно пилешко месо от общ доставчик.

Очаква се здравните власти да започнат проверки на ресторантите в района, за да установят източника на замърсяването и да предотвратят по-нататъшни случаи.

Властите все още не са потвърдили конкретния хранителен източник, отговорен за инфекциите.

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Салмонелата е едно от най-честите стомашно-чревни заболявания, причинява се от бактерията Salmonella, а оплакванията отшумяват за няколко дни. 

Възможните причини за заразяване са сурово или полусурово месо, сурови яйца, или немити плодове. ОЩЕ: Салмонела в цяла Европа заради заразени семена на люцерна от Индия: Има ли партиди в България?

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Гърция салмонела огнище
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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