Лавина затрупа туристи в Алпите, само двама оцеляха

Петима германски алпинисти загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Италианските Алпи, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Групата туристи тръгнала вчера към връх Чима Вертана в планинския масив Ортлес, близо до селцето Солда. Лавината затрупала катерачите, докато се изкачвали към върха. Снежната и ледена маса повлякла със себе си туристи от две отделни групи. Телата на двама мъже и една жена бяха са открити още вчера, а останалите две жертви - баща и неговата 17-годишна дъщеря, са намерени днес. Двама катерачи са се спасили без наранявания.

Масивът Ортлес, който е част от Италианските Алпи и е близо до швейцарската граница, е популярен маршрут сред опитните планинари и алпинисти, съобщава БНР.

Инциденти в Алпите

Снимка: iStock

Припомняме, че през октомври трима хърватски туристи загинаха при лавина в Словения. Телата на още двама хърватски планинари бяха намерени в началото на октомври, след като трима туристи бяха затрупани от лавина под високия 2275 метра връх Тосц в Юлийските Алпи, Северозападна Словения, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.

Ден по-късно бе открито тялото на първия загинал. В акцията по търсене на затрупаните от лавината планинари са участвали екипи с 45 спасители от словенската и хърватската планинска спасителна служба, като в издирването се е включил и хърватски военен хеликоптер, както и кучета спасители.