Синът на Ратко Младич: Баща ми умира

Дарко Младич, син на 83-годишния сръбския военнопрестъпник Ратко Младич, казва, че баща му умира в затвора в Хага. „Ситуацията е много лоша. Той умира“, каза Дарко Младич пред ATV от Баня Лука, предаде македонската медия "Фокус". Лекарят в Хага някак си е потвърдил, че баща му умира. „Не изрично, защото няма да коментират, дистанцират се, но на всички е ясно, че той умира там и в този смисъл той отговаря на критериите, които съдията поиска това лято, за да го освободи“, каза Младич.

Припомняме, че на 15 април балканските съобщиха, че Младич е получил инсулт и е в тежко състояние.

Младич е претърпял множество инсулти и има сериозни сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, неврологични увреждания и бъбречни проблеми, отчита сръбската медия.

Сръбски лекари ще го прегледат

Младич ще бъде прегледан от сръбски лекари утре, а майка му, съпругата на генерала, ще отидат да го видят в Хага в четвъртък.

„Вчера бях там два часа. Той не можеше да издържи повече. Днес ми дадоха един час заради други задължения, които има по отношение на лечението. Утре ще дойдат лекари от Белград да го прегледат, аз ще го посетя след тях, а в четвъртък и петък ще бъде там майка ми, защото в петък е 60-ата годишнина от сватбата им“, каза Дарко Младич и добави: „Откакто вчера ми казаха, че не може да се храни или пие вода нормално, не получих ясен отговор на въпроса си защо не получава вливане.

Палачът в Сребреница

Ратко Младич, военновременният командир на Армията на Република Сръбска, беше осъден на доживотен затвор от Хагския трибунал през 2017 г. Присъдата влезе в сила след решение на втора инстанция през 2021 г. Младич беше признат за виновен в геноцид (по две обвинения), престъпления срещу човечеството (по пет обвинения) и военни престъпления (по четири обвинения), които е извършил като най-висш военен командир на Армията на Република Сръбска с цел създаване на т. нар. Република Сръбска. Под ръководството на Младич и Радован Караджич през юли 1995 г. босненските сръбски сили избиват над 8300 босненски мюсюлмани (бошняци) в град Сребреница и околните райони.

Повечето от жертвите на клането са преследвани и екзекутирани безцеремонно, докато са се опитвали да избягат през горите. Телата им са заровени в набързо изкопани масови гробове, а по-късно разкопани с булдозери и разпръснати сред други гробни места, за да се скрият доказателства за престъплението.