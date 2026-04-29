29 април 2026, 13:05 часа
Мицкоски внася българите в македонската конституция? Опозицията в Скопие след изявата на Вайц

"Мицкоски въведжа българите в конституцията", гласят близо 10 заглавия на македонски медии, в които се цитира изявление на опозиционната партия в югозападна ни съседка СДСМ. Изявлението идва като извод на опозиционната партия от последната изява на евродепутата и докладчик за напредъка на РСМ Томас Вайц пред македонската телевизия "Канал 5", в което той се отрича от констатациите си пред Euronews Bulgaria, че Северна Македония няма напредък за ЕС. 

Заглавията в македонските медии идват и на фона на инициативата на депутатите от Европейския фронт, воден от опозиционната партия на етническите албанци (ДСИ), за подписи за конституционните изменения, свързани именно с вписване на българите.

СДСМ с тълкуване на думите на Вайц

"Томас Вайц заяви, че интервюто му за българската телевизия е старо (записано преди повече от седем седмици, в началото на март) и че Северна Македония е отбелязала известен напредък междувременно“, заяви СДСМ. ОЩЕ: Според аудиторията - Вайц се отрече от думите си пред българска медия: Всъщност Скопие напредва (ВИДЕО)

"Вайц подчерта, че страната все още има време да изпълни задълженията по програмата за реформи до юни, но същевременно Вайц потвърди, че „основното и ключово условие за напредък и за продължаване на преговорите с ЕС е включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония", обръщат внимание от СДСМ. ОЩЕ: Да отречеш жена си: Съпругата на македонския премиер е българка

Според опозицията това е чудесна новина за гражданите на Северна Македония и голяма стъпка към продължаване на интеграцията в ЕС. "Гражданите имат право да знаят истината. Нека Мицковски и правителството кажат ясно и публично: Подготвят ли се да променят Конституцията, за да включат малцинства, а оттам и българи?", питат от СДСМ, предаде "Макфакс".

Каква е позицията на СДСМ за българите?

Същевременно СДСМ отново заявява, че европейското бъдеще на страната трябва да се основава на реформи и зачитане на националната идентичност, а не на условия, се казва в изявлението, допълва "Фокус". ОЩЕ: "Няма време за губене": Партията на албанците в РСМ започна подписка за вписване на българите в конституцията

Деница Китанова Отговорен редактор
