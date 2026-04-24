"Вярваме в Майка Русия": Сърбия откри почетно руско консулство в Нови Сад

24 април 2026, 11:54 часа
"Вярваме в Майка Русия": Сърбия откри почетно руско консулство в Нови Сад

"Вярваме в Майка Русия, знаем, че сме православни, знаем, че сме сърби и руснаци. И знаем, че сме братя. Неслучайно патриархът говори за един народ, събран под лоното Православната църква." С тези думи Душан Баятович, директор на "Сърбиягаз" и високопоставен функционер на Социалистическата партия на Сърбия, откри почетно консулство на Руската федерация в сръбския град Нови Сад.

Баятович поема поста почетен консул. На церемонията по откриването присъстваха патриарх Порфирий, руският посланик в Сърбия Александър Боцан Харченко, заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко, председателят на Скупщината на Нови Сад Дина Вучинич, бившият министър и председател на Движението на социалистите Александър Вулин.

Баятович посочи, че сърбите знаят, че руснаците са техни братя, но че по същество знаят малко за Русия и руснаците.

"Но искам да ви кажа нещо - ние, сърбите, по същество знаем малко за Русия. Знаем, че те са православен народ, че са наши братя и че можем да разчитаме на Русия. Но отвъд това, за природните красоти, за науката, за това докъде е стигнала Русия, знаем малко", каза още Баятович, цитиран от ТАНЮГ.

Той обяви, че между Русия и Сърбия ще има студентски обмен и културно сътрудничество.

"Искаме обмен на студенти, културно сътрудничество, за да предотвратим преразглеждането на историята... Това, за което сме тук, е да открием още едно руско училище, защото има интерес към знанията, които бихме получили от Русия, противно на убеждението ни, че всички знания и всяка култура идват от някаква друга посока, от някакъв Запад. За да покажем на хората, че Русия е близо до нас и по този начин", добави Баятович.

Той добави, че с помощта на Александър Вулин е открито Руско историческо дружество, което, както казва той, ще "предотврати ревизията на историята".

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
