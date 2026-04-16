Властите разследват неочакваната смърт на ТВ водеща от Босна: Случаят, който разтърси медиите

Безжизненото тяло на 48-годишната известната ТВ водеща в Босна и Херцеговина Алма Хускич беше открито в апартамент в босненския град Зеница тази сутрин. Обстоятелствата около смъртта ѝ все още се изясняват, предаде хърватската медия "Индекс". Полицейски служители веднага след получаване на сигнала са отишли ​​на мястото на инцидента и са започнали разследване. Към момента не се знае точната причина на смъртта на водещата.

„На мястото на инцидента е намерено тялото на жена с инициали А.Х., родена през 1978 г. Разследването се води от служители на сектор „Криминална полиция“. След приключване на разследването и предприемане на всички необходими мерки и действия ще знаем повече информация, включително точната причина за смъртта“, каза Лейла Екинович, говорител на полицейското управление на кантона Зеница-Добой.

Дългогодишен журналист и редактор

Алма Хускич беше едно от най-разпознаваемите лица на RTV Зеница, където прекара почти три десетилетия. Тя изгради кариерата си постепенно, от асоцииран журналист до редактор, и остави дълбока следа в местната журналистика.

Зрителите я помнят с работата ѝ в областта, репортажите ѝ за ежедневника „Зеница Инфо“, но също така и с воденето и редактирането на предавания с различни формати, от информативни до такива, посветени на културата и ежедневието. В продължение на много години тя беше редактор на Обзорната програма на Телевизия Зеница и член на редакционния екип на информационната програма.

Преди постоянния си ангажимент в RTV Зеница, тя е работила като кореспондент на ежедневника „Oslobođenje" и като редактор на младежкото списание „OM", което се издава от Обединения методистки комитет за помощ в Зеница (UMCOR), хуманитарна организация на Обединената методистка църква, която предоставя помощ при бедствия и кризи, действащи в началото на 90-те години в Босна и Херцеговина, по време на войната.