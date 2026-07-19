Нямаше време да си отвори парашута: Парашутист загина в Словения

Парашутист загина в Словения, близо до населеното място Шентвид до Стични, съобщи хърватската медия "Индекс". Словенската дирекция „Защита и спасяване“ съобщи, че инцидентът е станал около 15:30 часа местно време в петък в община Иванчна Горица. Инцидентът е станал по време на скок от самолет. Поради проблем с парашута - мъжът е паднал на земята с висока скорост, вследствие на което е загинал на място от нараняванията си.

В официалното изявление се посочва, че парашутистът е имал затруднения с екипировката за скачане по време на спортно-адреналиновата дейност.

Опитали се да му помогнат

На мястото на инцидента са изпратени пожарникарите от ПГД Шентвид при Стични, екипът на спешна медицинска помощ и полицията.

Провежда се разследване

Мястото на катастрофата е обезопасено и медицинският екип незабавно е започнал кардиопулмонална реанимация. Въпреки усилията, мъжът е починал на място поради тежките наранявания. Всички компетентни институции са били уведомени за инцидента. Полицията провежда разследване, за да установи точните обстоятелства и причината за трагедията.

Припомняме, че в началото на юли стана тежък инцидент по време на планирани парашутни скокове с военнослужещ от Съвместното командване на специалните операции. След като пострада - парашутистът беше отведен в болница с хеликоптер. ОЩЕ: Военнослужещ от Специалните сили пострада при парашутен скок, отведоха го с хеликоптер в болница