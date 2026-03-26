Вторични трусове на Атон след силното земетресение

Поне две седмици ще продължат вторичните трусове след силното земетресение от снощи на Атов. Не се очаква нова силно земетресение, твърдят гръцките сеизмолози, цитирани от БНР. Властите обаче приканват монасите да се изключително внимателни през тези дни.

Продължават вторичните трусове след силното земетресение на Атон с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер. Засега силата на вторичните трусове не преминава 3,5 по Рихтер.

Властите на Атон съобщават, че два от манастирите, които се намират близо до епицентъра - "Ксенофонт" и "Дохиар" са засегнати. Там има повредени стенописи и пукнатини в куполите на църквите. Щетите могат да се възстановят, казаха монаси от тези манастири.

Българският манастир "Свети Георги Зограф" не е засегнат от силния трус. Сградата на българската обител е във вътрешността на полуострова, което я прави по-защитена при природни бедствия.

Поклонниците в Атон днес са напуснали манастирите от съображения за сигурност.

