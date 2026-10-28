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Джокович се преклони пред студентите, които свалиха Вучич

28 октомври 2026, 8:04 часа 882 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Джокович се преклони пред студентите, които свалиха Вучич

Спортната легенда и най-добър тенисист в историята на този спорт Новак Джокович нарече напускането на Вучич "момент на гордост" за Сърбия. "Изпитвам най-голямо уважение към студентите, които се бориха и показаха достойнство и устойчивост", каза Джокович, изразявайки искреното си възхищение от постигнатото от сръбския народ. Той отдавна заяви позиция против управлението на Александър Вучич и сега каза, че е много доволен как е свършило всичко.

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Тези избори бележат края на ерата на Вучич. Той доминираше в сръбската политика от 2014 г., като заемаше или поста министър-председател, или президент.

Властовият му контрол отслабна след близо две години на студентски протести заради корупция и авторитаризъм. Масовите протести бяха предизвикани от трагедията през 2024 година в Нови Сад, където 16 души загинаха при срутване на навес на жп гара.

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Новината за победата предизвика празненства в цяла Сърбия, като ликуващи тълпи изпълниха улиците на Белград. Движението "Студентска листа" има пълно мнозинство в сръбския парламент при рекордна избирателна активност от около 70 процента.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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