Джокович се преклони пред студентите, които свалиха Вучич

Спортната легенда и най-добър тенисист в историята на този спорт Новак Джокович нарече напускането на Вучич "момент на гордост" за Сърбия. "Изпитвам най-голямо уважение към студентите, които се бориха и показаха достойнство и устойчивост", каза Джокович, изразявайки искреното си възхищение от постигнатото от сръбския народ. Той отдавна заяви позиция против управлението на Александър Вучич и сега каза, че е много доволен как е свършило всичко.
🫶 Tennis legend Novak Djokovic called Vučić's departure a “proud moment” for Serbia “I have the greatest respect for the students who fought and showed dignity and resilience,” the tennis star said, expressing his genuine admiration for what the Serbian people had achieved. These elections marked the end of the Vučić era. He had dominated Serbian politics since 2014, serving as either prime minister or president. His grip on power weakened after nearly two years of student-led protests against alleged corruption and authoritarianism. The mass protests were sparked by a 2024 tragedy in Novi Sad, where 16 people were killed when a railway station canopy collapsed. News of the victory sparked celebrations across Serbia, with jubilant crowds filling the streets of Belgrade.— NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026
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Тези избори бележат края на ерата на Вучич. Той доминираше в сръбската политика от 2014 г., като заемаше или поста министър-председател, или президент.
Властовият му контрол отслабна след близо две години на студентски протести заради корупция и авторитаризъм. Масовите протести бяха предизвикани от трагедията през 2024 година в Нови Сад, където 16 души загинаха при срутване на навес на жп гара.
Новината за победата предизвика празненства в цяла Сърбия, като ликуващи тълпи изпълниха улиците на Белград. Движението "Студентска листа" има пълно мнозинство в сръбския парламент при рекордна избирателна активност от около 70 процента.
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