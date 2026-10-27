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Сръбска телевизия поиска прошка от зрителите си (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 12:25 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сръбска телевизия поиска прошка от зрителите си (ВИДЕО)

Държавната медия Радио-телевизия Войводина (RTV) поднесе изненадващо извинение на своите зрители, след като управляващата партия на Александър Вучич загуби изборите. Централната новинарска емисия започна с кадрите от масовите празненства след изборната победа на опозиционната "Студентска листа" – събития и материали, които медията демонстративно беше спестила предната вечер. Вместо обичайния проправителствен тон, водещият на новините Горан Ерор излезе с открито признание в ефир.  

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"Години наред не изпълнявахме дълга си. Мълчахме, затваряхме си очите, отразявахме събитията едностранчиво и не задавахме необходимите въпроси. Затова дължим извинение на нашите зрители", каза той.

Обратът в ефира доведе до незабавни трусове в ръководството на медията – изпълняващият длъжността главен редактор Ненад Чачич подаде оставка на фона на възникналия скандал.

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Аналитиците отчитат сходство с политическите процеси в региона, напомняйки за подобен случай в Унгария, където държавната телевизия също поднесе публични извинения на аудиторията си след изборното поражение на дългогодишния премиер Виктор Орбан.

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Сърбия Александър Вучич телевизия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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