Сръбска телевизия поиска прошка от зрителите си (ВИДЕО)

Държавната медия Радио-телевизия Войводина (RTV) поднесе изненадващо извинение на своите зрители, след като управляващата партия на Александър Вучич загуби изборите. Централната новинарска емисия започна с кадрите от масовите празненства след изборната победа на опозиционната "Студентска листа" – събития и материали, които медията демонстративно беше спестила предната вечер. Вместо обичайния проправителствен тон, водещият на новините Горан Ерор излезе с открито признание в ефир.

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"Години наред не изпълнявахме дълга си. Мълчахме, затваряхме си очите, отразявахме събитията едностранчиво и не задавахме необходимите въпроси. Затова дължим извинение на нашите зрители", каза той.

📺 “We reported events one-sidedly for years”: Serbian TV apologizes to viewers after Vučić's party loses the election Radio Television of Vojvodina (RTV) opened its news broadcast with footage of celebrations following the Student List's election victory — scenes it had failed to show the previous evening. “For years, we failed to fulfill our duty. We kept silent, turned a blind eye, reported events one-sidedly, and failed to ask the necessary questions. For that, we owe our viewers an apology,” news anchor Goran Eror said. Following the controversy, RTV's acting editor-in-chief Nenad Čačić resigned. A similar incident occurred in Hungary, where state television also apologized to viewers after Viktor Orbán's election defeat. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Обратът в ефира доведе до незабавни трусове в ръководството на медията – изпълняващият длъжността главен редактор Ненад Чачич подаде оставка на фона на възникналия скандал.

Аналитиците отчитат сходство с политическите процеси в региона, напомняйки за подобен случай в Унгария, където държавната телевизия също поднесе публични извинения на аудиторията си след изборното поражение на дългогодишния премиер Виктор Орбан.