Сръбският президент Александър Вучич обяви, че е разговарял с руския диктатор Владимир Путин и се е оплакал от Хърватия, Косово и Албания заради меморандума им за военно сътрудничество, който той разглежда като военен съюз срещу Сърбия", става ясно от македонската медия Скопје1.мк. „Информирах го и за съюза между Загреб, Прищина и Тирана“, каза Вучич, без да предоставя повече подробности. В разговора с Путин бяха повдигнати и други теми, включително Косово и Република Сръбска.

Припомняме, че по информация на американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната Кремъл продължава усилията си да дестабилизира Балканите и да развали Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна от 1992-1995 г.

Това вероятно е част от по-голяма кампания за разделяне и отвличане на вниманието на Европа. Москва вече е използвала отношенията си с една от двете съставни части на Босна и Херцеговина - Република Сръбска, за да окаже допълнително влияние на полуострова, на който е и България, да посее раздори на целия континент и да подкопае подкрепяното от САЩ Дейтънско споразумение. Всичко това - за да хвърли Балканите в хаос.

Споразумението за газ е удължено

по време на който Сърбия е получила удължаване на споразумението за доставка на газ с още три месеца при, както той каза, много благоприятни условия.

Вучич заяви, че цената ще остане формулирана според петролния модел и че Сърбия ще има една от най-ниските цени на газа в Европа.

Той предупреди, че без държавна намеса цените на горивата в Сърбия ще се повишат значително, като посочи, че дизелът може да достигне до 300 динара за литър.

„Докато държавата може да го издържи, ще го издържи, но ако тази ситуация продължи, много неща ще трябва да бъдат спрени, за да оцелеем“, каза Вучич.

Той подчерта, че евентуална наземна атака срещу Иран би предизвикала най-голямата енергийна и икономическа криза в историята, което би довело и до нови политически и военни конфликти.