Z-пропагандистът "Рибар" е хванат на куката: Изгаври се с Черна гора, там му показаха какъв е шаран

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич потвърди ареста на създателя на Z-пропагандната информационна общност "Рибар" капитан Михаил Звинчук, който преди това се похвали, че черногорските граничари са "идиоти" и не са го проверили.

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"Предупредихме, че опитите за хибридно влияние и дестабилизация на Черна гора са постоянен спътник на европейския ни път. <...> Няма да говорим за въпроси, които трябва да останат отговорност на службите за сигурност. Но посланието след днешната успешна операция, по време на която беше задържан ръководителят на информационната мрежа "Рибар", е ясно - институциите си вършат работата, Черна гора защитава интересите си и никой няма да може да застраши европейското ни бъдеще", написа в своя профил в микроблог мрежата "X" черногорският премиер Милойко Спаич.

Премьер Черногории назвал задержание основателя «Рыбаря» успешной операцией по защите европейского будущего страны Задержание создателя z-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука подтвердил в соцсети X премьер-министр Черногории Милойко Спаич. Звинчука, его жену Валерию и еще трех человек задержали утром 9 октября в Рисане. «Сейчас не время для поспешных заявлений, но и для наивных выводов тоже. Есть серьезные признаки, требующие тщательно проверить каждый след и рассмотреть каждую связь в более широком контексте. <…> После сегодняшней успешной операции, в ходе которой был задержан глава информационной сети «Рыбарь», послание ясно: государственные институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не поставит под угрозу наше европейское будущее», — написал Спаич. Черногорские спецслужбы знали о приезде команды «Рыбаря» и несколько дней за ней следили, пишет ТАСС. По данным агентства, у задержанных нашли дроны и «сложную цифровую технику». Посольство России выясняет обстоятельства задержания, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. В самом «Рыбаре» подтвердили задержание своего основателя. В канале утверждают, что вся команда находилась в Черногории легально и собиралась снимать Цетинский монастырь, на что заранее подала официальный запрос. Команда на связи с МИД России и ждет освобождения задержанных, говорится в заявлении. Незадолго до задержания Звинчук опубликовал фото с набережной Рисана с подписью «Ну привет, страна №26!» и похвастался, что въехал в Черногорию, несмотря на санкции и запрет на въезд. «Помните: даже если на вас наложены санкции (как у меня), даже если у вас travel ban (как у меня), даже если вы едете в страну, где из солидарности этот travel ban обязуются соблюдать (как в моем случае)... ВЫХОД ЕСТЬ! Вы всегда можете нарваться на погранца-долбоеба, который вывернет все карманы, но забудет посмотреть в базе данных (как в моем случае)», — написал он. Также Звинчук успел выйти из Черногории в эфир «СоловьевLive» и заявил, что там начали «кошмарить» россиян. — SOTA (@Sota_Vision) October 9, 2026

По-рано Звинчук написа следното в социалните мрежи: "Винаги можеш да се натъкнеш на идиот-граничар, който ще изтърси всичките ти джобове, но забравя да погледне в базата данни (както в моя случай)" - т.е. дали даден човек е под санкции. Оказа се, че черногорците много добре са знаели кой е Звинчук и са му подготвили (наред с жена му Валерия) сериозна изненада:

Според черногорски медии като "Вести" и "Победа", Звинчук, жена му и още трима души с тях са били под наблюдение в продължение на няколко дни. Съобщава се, че по време на задържането им са открити дронове и сложно цифрово оборудване. Екипът е планирал да заснеме съдържание, представящо европейската интеграция на Черна гора в негативна светлина. "Победа" дори пише за Звинчук като "полковник от ГРУ".

🎣 Rybar was enjoying the Montenegrin rain just yesterday — while the security services were already preparing a surprise for him According to Montenegrin media, the group of Russians had been under surveillance for several days. Drones and sophisticated digital equipment were reportedly discovered during their detention. The team allegedly planned to film content portraying Montenegro's European integration in a negative light. As reported by Vijesti, the operation was aimed at disrupting the hybrid activities of a network that British and US authorities have linked to Kremlin propaganda and disinformation operations. ❗️ Montenegrin outlet Pobjeda describes Rybar founder Mikhail Zvinchuk as a GRU colonel specializing in hybrid operations. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Медведев пръска слюнки

Междувременно бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, избухна както само той може заради ареста на Звинчук. В официалния си канал в Телеграм Медведев написа следното: "Сега е доста вероятно да се наложи да попълним обменния фонд с европейски и американски идиоти, за да извадим нашите. Няма друг начин: когато живееш сред вълци, виеш като вълк..." - ОЩЕ: САЩ дават 10 млн. долара за данни за информационен глашатай на Путин