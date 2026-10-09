Войната в Украйна:

Z-пропагандистът "Рибар" е хванат на куката: Изгаври се с Черна гора, там му показаха какъв е шаран

09 октомври 2026, 13:46 часа 851 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Z-пропагандистът "Рибар" е хванат на куката: Изгаври се с Черна гора, там му показаха какъв е шаран

Премиерът на Черна гора Милойко Спаич потвърди ареста на създателя на Z-пропагандната информационна общност "Рибар" капитан Михаил Звинчук, който преди това се похвали, че черногорските граничари са "идиоти" и не са го проверили. 

Още: Създателят на може би най-големия Z-канал е арестуван: Михаил Звинчук си изпати в Черна гора

"Предупредихме, че опитите за хибридно влияние и дестабилизация на Черна гора са постоянен спътник на европейския ни път. <...> Няма да говорим за въпроси, които трябва да останат отговорност на службите за сигурност. Но посланието след днешната успешна операция, по време на която беше задържан ръководителят на информационната мрежа "Рибар", е ясно - институциите си вършат работата, Черна гора защитава интересите си и никой няма да може да застраши европейското ни бъдеще", написа в своя профил в микроблог мрежата "X" черногорският премиер Милойко Спаич.

По-рано Звинчук написа следното в социалните мрежи: "Винаги можеш да се натъкнеш на идиот-граничар, който ще изтърси всичките ти джобове, но забравя да погледне в базата данни (както в моя случай)" - т.е. дали даден човек е под санкции. Оказа се, че черногорците много добре са знаели кой е Звинчук и са му подготвили (наред с жена му Валерия) сериозна изненада:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според черногорски медии като "Вести" и "Победа", Звинчук, жена му и още трима души с тях са били под наблюдение в продължение на няколко дни. Съобщава се, че по време на задържането им са открити дронове и сложно цифрово оборудване. Екипът е планирал да заснеме съдържание, представящо европейската интеграция на Черна гора в негативна светлина. "Победа" дори пише за Звинчук като "полковник от ГРУ".

Медведев пръска слюнки

Междувременно бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, избухна както само той може заради ареста на Звинчук. В официалния си канал в Телеграм Медведев написа следното: "Сега е доста вероятно да се наложи да попълним обменния фонд с европейски и американски идиоти, за да извадим нашите. Няма друг начин: когато живееш сред вълци, виеш като вълк..." - ОЩЕ: САЩ дават 10 млн. долара за данни за информационен глашатай на Путин

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черна гора Дмитрий Медведев Рибар хибридна война руска пропаганда ГРУ санкции Русия Михаил Звинчук Z-кореспонденти Z-блогъри
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес