Албания в понеделник отрече всякакво участие в атака с военноморски дрон срещу руска корвета край либийското крайбрежие, отхвърляйки съобщенията, че атаката е извършена от нейна територия, съобщи Анадолската агенция. В изявление в платформата X, албанското външно министерство заяви, че докладите са „неточни“ и не отразяват фактите.

„Албания не е участвала в този инцидент и нейната територия не е била нито използвана, нито предоставена за започване или улесняване на подобна атака“, заяви министерството.

„Категорично отхвърляме тези твърдения, които бяха представени без проверими доказателства.“

Министерството също така призова разпространителите на твърденията да публикуват корекции и да проявяват точност, дължима грижа и отговорност, когато отразяват чувствителни въпроси.

Не един, два кораба са ударени край Либия

Украински военноморски дронове са потопили руската корвета "Меркурий", превозваща хеликоптер Ка-27, близо до либийското пристанище Бенгази, както и са ударили друг товарен кораб, превозващ руско оръжие - "MV ANGARA". Руската корвета "Меркурий" е била взривена в либийското пристанище Бенгази, съобщи Naval News, позовавайки се на източници и сателитни изображения. Втори кораб, свъзан с Русия, е бил ударен от дронове край бреговете на Либия, близо до Бенгази. Според специализирания сайт Marine Traffic плавателният съд е пътувал по маршрут от пристанището Балтийск в Калининградска област. ОЩЕ: Втори руски кораб изгърмя при Либия, вероятно пак за превоз на оръжие (ВИДЕО)