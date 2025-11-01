Войната в Украйна:

Загърната с българското знаме: Цеца предизвика буря от освирквания в Северна Македония (ВИДЕО)

01 ноември 2025, 12:01 часа 199 прочитания 0 коментара
Сръбската певица Цеца Величкович предизвика огромен скандал в Република Северна Македония. По време на концерт във Велес тя се загърна с българското знаме. Но вместо овации, публиката я освирква. В социалните мрежи се появиха и видеа, на които се вижда как певицата е на сцената в македонския град и е загърната с българското знаме. Това разгневи сериозно публиката, която реагира с освирквания и възгласи "ууу".

Цеца продължи да пее, загърната в знамето на България, а залата избухва в негодувание.

От "Фондация Македония" излязоха с позиция в своя профил във Facebook, в която заявяват, че случилото се показва "патологичната омраза към всичко българско, която системно и с години е възпитавана в Северна Македония".

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
