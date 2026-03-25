"Няма място за импровизации": Мицкоски не е доволен от министрите си

Македонският премиер Християн Мицкоски изглежда не е доволен от министрите си в правителството. Според него те не дават максимума от себе си, предаде македонската медия "360 степени", позовавакти се на интервю на македонския премиер за предаването „Спи, ако можеш“ по телевизия Алфа. Той казва, че определени лица в правителството, както и в някои държавни институции, не инвестират достатъчно или се държат неадекватно.

„Събуждам се и заспивам с една мисъл – дали даваме всичко от себе си, дали всеки дава всичко от себе си. Имам дилеми с отделни хора, а с тях имам дилеми и резерви, смъмрям ги, защото чувствам, че могат да дадат повече – както в правителството, така и в институциите, които са част от правителството. Нямаме право на повторение. Просто няма повече място за импровизации и повторения. Трябва да се справим и трябва да дадем повече, отколкото можем, за да достигнем състояние на консолидация", смята Мицкоски.

Премиерът не разкри дали лицата, от които е недоволен, са членове на неговата партия ВМРО-ДПМНЕ или част от коалиционните партньори в правителството.

Ще има ли преформатиране на правителството?

Македонският премиер потвърди преди два дни, че обявената реорганизация на правителството ще се състои през май или юни тази година.

Докато в интервюто той посочи, че правителството не обещава чудеса, но че ще направи всичко възможно, за да изпълни обещанията си, дори това да означава да работи по 12, 13 или 14 часа на ден, седем дни в седмицата.