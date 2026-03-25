Румъния обмисля как може да помогне за подновяване на корабоплаването в Ормузкия проток

Румъния анализира как може да допринесе за подновяването на корабоплаването през Ормузкия проток, но в момента няма конкретно решение за изпращане на военни или оборудване, заяви днес пред телевизия Диджи 24 министърът на отбраната Раду Мируца. Министърът внесе разяснения по въпроса, след като няколко местни медии излязоха със заглавие, че Румъния може да изпрати военни в Ормузкия проток, предава БТА.

На 20 март румънският президент Никушор Дан обяви, че Румъния се присъединява към съвместната декларация на страните, които са изразили готовност да допринесат за осигуряване на безопасността на корабоплаването през Ормузкия проток. Първоначално декларацията беше подписана от Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерландия, а по-късно към нея се присъединиха и други страни, включително и извън Европа - Япония, Канада, Южна Корея, Нова Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Естония, Норвегия, Швеция, Финландия, Чехия, Бахрейн и Литва.

От началото на март Иран до голяма степен ограничи преминаването през Ормузкия проток на фона на конфликта с Израел и САЩ. Проливът е от ключово значение за глобалния транспорт на петрол и втечнен природен газ.

В понеделник министърът на отбраната каза, че Румъния може да допринесе с персонал, който е натрупал опит през последните години в областта на разминирането. Той спомена още изпращане на офицери от генералния щаб и обмен на информация, но допълни, че „това е въпрос, който все още се обсъжда“. Редица румънски медии цитираха тези изявления под заглавие, че Румъния ще изпрати военни.

В интервю снощи за телевизия Евронюз премиерът Илие Боложан каза, че Румъния може да участва в мисии по разминиране в Ормузкия проток след края на конфликта. Министърът на отбраната Раду Мируца отново подчерта днес пред телевизия Диджи 24, че Румъния не участва в конфликта, а е част от групата държави, които търсят решения за подновяване на търговския трафик през протока.

„Не съм казвал, че Румъния ще изпрати военни там“, посочи министърът по повод интерпретациите в общественото пространство. „Под никаква форма Румъния не е част от конфликта там. Редица държави решиха да анализират начина, по който могат да допринесат за подновяването на трафика през Ормузкия проток, защото прекъсването на трафика на петрол там влияе икономически на всичко, което се случва в останалата част на света. Румъния реши да бъде част от тези страни. Между тези страни не е решено нищо, не е начертан никакъв план (…)“, каза министърът на отбраната. Той допълни, че „тези държави следва да се съберат и да анализират какви са нуждите, да видят всяка държава как може да покрие тези нужди“.

Раду Мируца посочи, че в Министерството на отбраната се обсъждат потенциалните възможности, с които може да допринесе Румъния. „Очевидно е, че и ние в Министерството на отбраната обсъдихме какви са потенциалните възможности, с които бихме могли да допринесем там. Натрупахме допълнителен опит в сравнение с този, който имахме в областта на разминирането, като се има предвид ситуацията с мините в Черно море от страна на Руската федерация през последните години. Имаме офицери от генералния щаб, които могат да допринесат с техническите си умения за планиране на дейностите там, с технически и военни въпроси, които могат да помогнат за такава операция. Имаме военни водолази за големи дълбочини, които имат опит, и е възможно да се наложи да се предприемат и подводни действия, в които да се включат водолазите. Това са потенциални неща, които Румъния би могла да включи, ако се стигне до заключението, че ще има нужда от такова нещо“, уточни министърът на отбраната.

Той настоя, че към момента няма конкретно решение относно приноса на Румъния. На въпрос дали Румъния би могла да изпрати военни или кораби, министърът на отбраната отговори: „Не“. Той каза, че Румъния разполага с кораби за разминиране, но те са необходими за гарантирането на сигурността на корабоплаването в Черно море.