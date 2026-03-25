Сърбия навършва пълнолетие като кандидат за ЕС: България и Румъния са й виновни

Следващият месец ще се навършат точно 18 години, откакто Сърбия подписа Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) с Европейския съюз (ЕС), пише сръбското списание NIN. Медията е озаглавила материала си. "Безславното съзряване на Сърбия по европейския път: Осемнадесет години от подписването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране", като в него се сравнява с Бълагрия и Румъния и времето, в което те са чакали да станат членове на Съюза.

Според него вината за факта, че Сърбия не е член на ЕС след почти две десетилетия от парафирането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране със сигурност не може да се хвърли единствено върху Белград.

"Гроздето е кисело": Какво са й виновни България и Румъния?

Списанието обръща внимание на факта, че страните от регтиона са чакали по-малко от подписването на споразумението до членството в ЕС.

"Румъния и България по 14 години, а Хърватия 12 години. Белград чака от 18 години и не е сигурно колко още ще бъде в тази чакалня, а ако продължи настоящата практика от Брюксел, която включва отправяне на искания, които други страни не са имали, европейският ни път може да продължи още 18 години", посочва списанието.

В материала се обръща внимание още, че причината да няма значителен напредък към ЕС е и въпросът за върховенството на закона, което е област, върху която Брюксел особено настоява, особено след опита с някои членове на Съюза.

Списанието посочва, че от 2007 г. насам и приемането на България и Румъния в ЕС има оценки, че това е направено лекомислено, без задълбочено проведени реформи в тези страни.

"Между другото, България и Румъния бяха под специален надзор на Брюксел години след присъединяването си, а някои анализатори оценяват, че днес Сърбия е изпреварила тези две членки на Съюза в някои области", пише още сръбското издание.