Отишъл до "Дяволския кладенец“ и не се върнал жив: Намериха труп на водолаз

Гръцките власти откриха тялото на 34-годишен опитен водолаз. Той отишъл да изследва място, известно сред местното население като "Дяволски кладенец", но не се върнал жив, предава гръцкото издание Kathimerini. Всичко започнало в неделя следобяд, когато водолазът изчезнал. Тялото му било открито край крайбрежната зона на Лиманакия в южното предградие на Атина Вулиагмени. Междувременно специализирани полицейски водолази и експерти по пещерно спасяване претърсваха района през последните дни.

"Дяволският кладенец"

Опитният водолаз изследвал опасно място, известно на местно ниво като „Дяволският кладенец", заедно с приятел, който успял да стигне до брега и да предупреди властите, пише още гръцкото издание.

Смелостта в морето не винаги свършва добре

Припомняме, че през август миналата година 29-годишен руски плувец изчезна по време на традиционното ежегодно плуване през Босфорския проток.

Руският плувец Николай Свечников се състезава в 37-ото издание на популярното състезание от 6,5 километра, което е предизвикателно заради силните течения, преминаващи през пролива между Азия и Европа.

Корабният и товарен трафик беше спрян по време на състезанието.

Същия месец откриха тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, край село Търпейца. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане.