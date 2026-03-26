Отишъл до "Дяволския кладенец“ и не се върнал жив: Намериха труп на водолаз

26 март 2026, 10:01 часа 588 прочитания 0 коментара
Гръцките власти откриха тялото на 34-годишен опитен водолаз. Той отишъл да изследва място, известно сред местното население като "Дяволски кладенец", но не се върнал жив, предава гръцкото издание Kathimerini. Всичко започнало в неделя следобяд, когато водолазът изчезнал. Тялото му било открито край крайбрежната зона на Лиманакия в южното предградие на Атина Вулиагмени. Междувременно специализирани полицейски водолази и експерти по пещерно спасяване претърсваха района през последните дни.

"Дяволският кладенец" 

Опитният водолаз изследвал опасно място, известно на местно ниво като „Дяволският кладенец“, заедно с приятел, който успял да стигне до брега и да предупреди властите, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Руснак се опита да преплува Босфора, но изчезна

Смелостта в морето не винаги свършва добре

Припомняме, че през август миналата година 29-годишен руски плувец изчезна по време на традиционното ежегодно плуване през Босфорския проток.

Руският плувец Николай Свечников се състезава в 37-ото издание на популярното състезание от 6,5 километра, което е предизвикателно заради силните течения, преминаващи през пролива между Азия и Европа.

 Корабният и товарен трафик беше спрян по време на състезанието.

Същия месец откриха тяло на мъж, който се е удавил в Охридското езеро вчера, край село Търпейца. Мъжът е бил облечен в неопренов костюм за гмуркане. ОЩЕ: Български гмуркач се удави в Охридското езеро

Деница Китанова Отговорен редактор
Удавяне Гърция водолаз водолази
