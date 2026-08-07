Щял да спечели много пари: Българин е арестуван в черногорския курорт Котор

Полиция в Черна гора е арестувала 52-годишен български гражданин с инициали И.И.Р. с временно местожителство в черногорския курорт Котор, предаде черногорската медия Vijesti, позовавайки се на информация на полицейското управление. Оказва се, че в дома му е открита контрабанда на стойност близо два милиона евро. Той е арестуван по заповед на държавния прокурор в Окръжната прокуратура в Котор и след координирани действия на полицията с компетентните инспекционни служби и Митническата администрация.

След извършените действия, по разпореждане на изпълняващия длъжността държавен прокурор в Основната държавна прокуратура в Котор, И.И.Р. днес беше лишен от свобода по подозрение в извършване на престъплението контрабанда.

Фалшифицирал марки?

„Полицейските служители от отдел „Сигурност“ в Котор са действали въз основа на оперативни данни, че на няколко места в Стария град на Котор се намират големи количества стоки, за които се подозира, че са фалшифицирани продукти на известни международни марки, които се пускат на пазара без одобрението на притежателите на търговски марки.

Органите на реда са действали срещу българина като част от допълнителни дейности, насочени към потискане на сивата икономика, контрабандата и незаконния трафик на стоки

Извършено е претърсване на сграда, използвана като склад за съхранение на стоки, за които се подозира, че са контрабандни.

По време на огледа са открити общо 4923 артикула дрехи, чанти, портфейли, колани, дамски чанти, часовници и други стоки с марките на известни световни марки, чиято прогнозна стойност е 1 969 200 евро. ОЩЕ: Българин е арестуван за шпионаж в Солун: За кого е работил?