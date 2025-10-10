Въпреки войната: Пуснаха директен влак между Киев и Букурещ

От днес, 10 октомври, вече функционира директна влакова линия между столиците на Украйна и Румъния, и това е факт въпреки непрестанните руски атаки срещу инфраструктурата на нападнатата страна.

Въпреки масираната руска атака от изминалата нощ, "Украйна, Румъния и Молдова отбелязаха важна нова стъпка в укрепването на специалното си партньорство: започна да функционира директен влак между Киев и Букурещ", потвърди и външният министър на Украйна Андрий Сибиха.

Тази услуга е не просто нов транспортен маршрут, а "ясно доказателство за общата ни решимост да изградим нови мостове на приятелство и да сближим още повече народите си", отбеляза топ дипломатът.

Маршрутът насърчава регионалната свързаност, интеграцията, мобилността и икономическите връзки в рамките на Одеския триъгълник - форматът Украйна-Молдова-Румъния, кръстен на града, където е основан през 2022 г.

Тестовият режим на новата влакова услуга бе проведен през август, припомня "Европейска правда".

Руските удари са унищожили над половината добив на природен газ в Украйна