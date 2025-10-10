Войната в Украйна:

Въпреки войната: Пуснаха директен влак между Киев и Букурещ

10 октомври 2025, 16:14 часа 284 прочитания 0 коментара
Въпреки войната: Пуснаха директен влак между Киев и Букурещ

От днес, 10 октомври, вече функционира директна влакова линия между столиците на Украйна и Румъния, и това е факт въпреки непрестанните руски атаки срещу инфраструктурата на нападнатата страна.

Въпреки масираната руска атака от изминалата нощ, "Украйна, Румъния и Молдова отбелязаха важна нова стъпка в укрепването на специалното си партньорство: започна да функционира директен влак между Киев и Букурещ", потвърди и външният министър на Украйна Андрий Сибиха.

Тази услуга е не просто нов транспортен маршрут, а "ясно доказателство за общата ни решимост да изградим нови мостове на приятелство и да сближим още повече народите си", отбеляза топ дипломатът.

Още: "Украйна ще нападне Полша и ще обвини Русия": МВР на Полша с изявление

Маршрутът насърчава регионалната свързаност, интеграцията, мобилността и икономическите връзки в рамките на Одеския триъгълник - форматът Украйна-Молдова-Румъния, кръстен на града, където е основан през 2022 г.

Тестовият режим на новата влакова услуга бе проведен през август, припомня "Европейска правда".

Руските удари са унищожили над половината добив на природен газ в Украйна

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна Румъния влак Киев Букурещ
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес