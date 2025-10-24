Чужденец ще наследи Росен Барчовски начело на националния отбор по баскетбол на България

Чужденец ще наследи Росен Барчовски като селекционер на българския национален отбор по баскетбол. Както е известно, родният специалист се оттегли от поста, след като договорът му изтече, а федерация реши да не го подновява. Барчовски водеше "лъвовете" през последните шест години, но тъй като не успя да ги класира за основните квалификации за Световното първенство през 2027 година, бе решено той да бъде сменен.

УС отложи избора за нов национален селекционер

Името на новия селекционер трябваше да стане ясно в сряда, 22 октомври, на заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол. Решението за нов треньор на мъжкия отбор обаче бе отложено. На заседанието бе решено да се предостави допълнително време на членовете, за да се запознаят подробно с кандидатурите за треньорския пост на националния тим. Окончателното решение ще бъде взето на следващото заседание на Управителния съвет, насрочено за вторник, 28 октомври 2025 г.

Двама кандидати за поста на Барчовски

Твърди се, че членовете разглеждат кандидатурите на двама кандидати. Става дума за Стефанос Дедас и Валтер ди Рафаеле. Първият е добре познат по родните терени, тъй като е част от отбора на Апоел Тел Авис, който през този сезон играе своите домакински мачове от Евролигата в София. Първоначално наставникът изпълняваше функциите на старши треньор, но впоследствие пое ролята на асистент в щаба на Димитрис Итудис.

43-годишният Дедас има опит като старши треньор на МЕНТ, ОФИ Крит и АЕК Атина, турските Газиантеп и Бахчешехир, както израелския Апоел Холон. Досега той е работил още в щабовете на гръцките, Ираклис, Ретимно, Арис, турския Фенербахче, руските Спартак Санкт Петербург и ЦСКА Москва, както и в националния отбор на Словения за мъже. Ди Рафаеле пък е работил само в своята родина до този момент. Италианецът има богат опит като наставник, като е водил отборите на Ливорно, Реджо Калабрия, Юноне Асигеко Пиаченца, Павия, Верона и Райер Венеция. За последно бе начело на Дертона, откъдето се оттегли през 2025 година след двугодишен престой.

