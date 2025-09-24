Един от най-великите в НБА, който профука стотици милиони, мина през фалит, но скоро пак ще тъне в лукс

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Алън Айвърсън е един от най-великите състезатели, подвизавали се в Националната баскетболна асоциация на САЩ. За 15 професионални сезона той има 11 All-Star участия, като в два от тях беше избран за MVP, ставал и четирикратен топреализатор на НБА, влезе и в Залата на славата, заедно с Яо Минг и Шакийл О`Нийл. Логично, успехите му носят солидно богатство, но буйният нрав и непремислени действия го докарват до фалит.

От милионер до "Нямам пари за чийзбургер"

„През последните три години, докато Айверсън се опитваше да се завърне в НБА, бракът му се разпадна и голяма част от богатството му се изпари. Само от заплати той спечели над 150 милиона долара през кариерата си “, се казва в статия на Washington Post от 2013-а. В същия период медиите пишат, че Айвърсън е казал на съпругата си Тавана Търнър, че не може да си позволи чийзбургер по време на разводния процес.

Въпреки че с рекламните договори е спечелил над 200 милиона долара, бившият състезател на Филаделфия, Денвър и Детройт имал сериозен проблем с начина на харчене на пари, а понятия като финансова грамотност са му били непознати. Месечните разходи на Айвърсън са включвали над 10 000 долара за дрехи, над 10 000 долара за ресторанти и повече от 10 000 долара за хранителни стоки.

Чудите се как ги харчи? Отговорът е неговото обкръжение. Алън Айвърсън винаги е гледал да се грижи добре за своя антураж, който е наброявал над 50 души. Имал е пълно доверие на приближените си си, но не и на банките. Известно е, че е съхранявал парите си в десетки чували за боклук, разпръснати из имението му, и много често се е случвало тези чували просто мистериозно да изчезват.

Прибавете към този начин на живот проблеми с алкохола, хазарта, нелегални прояви и изведнъж става ясно как човек с 200 млн. долара може да е "на червено". Съдбата обаче явно го обича. Алън успява да се стабилизира, но най-доброто за него тепърва предстои.

За огромно щастие на Айвърсън, спортният гигант "Reebok", с който баскетболистът работи дълго време, е предоставил страхотна клауза на Алън през 2001 година. Тази сделка е една от най-уникалните в спортната история. Брандът се съгласява да внася по 800 000 долара всяка година във фонд, до който Айвърсън ще може да се добере през 2030 година. Като прибавим към това и най-различни бонуси, то след 7 години Айвърсън ще има достъп до сметка с малко над 30 милиона долара в нея.

Нетната стойност на Айверсън сега се оценява на 1 милион долара и макар тази цифра да е далеч от състоянието, което е загубил, нещата се развиват в правилната посока за талантливия спортист и начинаещ предприемач. Бихте казали: "Живот, достоен за филм" и ще познаете. От Amazon готвят тричастна документална поредица, озаглавена „Алън Айверсън“, която ще излезе на 23 октомври 2025 година. Очакваме я с интерес.

Автор: Джем Юмеров

