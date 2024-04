Емблематичен баскетболист от НБА: Не ми остава много живот

Един от емблематичните баскетболисти в НБА през последните двайсетина години се бори за живота си. Става въпрос за трикратния шампион в конкурса за забивки Нейт Робинсън. Това призна самият той в подкаста на колегата си Удонис Хаслем.

Робинсън се бори с бъбречна недостатъчност в последните няколко години като разкри, че спешно се нуждае от трансплантация. В противен случай не му остава още много живот. Високият 175 сантиметра гард допълни, че ходи на диализа три дни в седмицата по четири часа.

„Знам, че ми остава много живот, ако не намеря бъбрек, така че просто се опитвам да живея по най-добрия начин. Ако не беше диализата, най-вероятно нямаше да съм жив повече от седмица-две. Положението е сериозно. Ходя на диализа три дни в седмицата по четири часа. Там докторите почистват кръвта ми и изчистват токсините. Много ми помагат, защото по този начин аз продължавам да живея“.

„Наслаждавам се на моментите, в които се чувствам здрав. Излизам с децата, прекарвам време със семейството си и играя баскетбол - като цяло правя нещата, които обичам. Опитвам се да се чувствам като нормален човек”, заяви Нейт Робинсън.

Nate Robinson shares an update two years after announcing his kidney failure diagnosis 🙏



(via @MailSport) pic.twitter.com/So8A5w1Cl7