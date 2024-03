Крал Джеймс пренаписа историята на НБА (ВИДЕО)

Джеймс се нуждаеше само от още 9 точки преди срещата с Нъгетс и успя да екзалтира препълнените трибуни. Четирикратният шампион в лигата оглави реализаторската класация в НБА преди повече от година, когато изпревари легендарния Карийм Абдул-Джабар. 39-годишният ЛеБрон Джеймс в момента е най-възрастният играч в НБА, който продължава да се представя на елитно ниво в 21-вия си сезон в лигата.

Никола Йокич реализира 35 точки, 10 борби и 7 асистенции за Денвър. Майкъл Портър - младши добави 25 точки, а Джамал Мъри вкара 24 точки и 11 асистенции за гостите от Денвър, които удължиха победната си серия на шест мача. ЛеБрон записа 26 точки, 9 асистенции и 3 откраднати топки.

Congratulations to LeBron James for being the first and only player in NBA history to score 40,000 points! I’m so glad I was here to witness such an incredible feat! @KingJames pic.twitter.com/IdfjsrSLKJ