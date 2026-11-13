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Десетки паднали дървета и затруднения в транспорта заради силния вятър в София (СНИМКИ)

13 ноември 2026, 8:53 часа 1226 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Десетки паднали дървета и затруднения в транспорта заради силния вятър в София (СНИМКИ)

Общо 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и три за повредени светофарни уредби са подадени в София заради силния вятър. По данни на Столичната община няма пострадали хора. На терен работят 8 екипа на дирекция "Аварийна помощ и превенция", подпомагани от допълнителен дежурен екип, в координация със Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Има сигнал за паднало дърво на кръговото в "Драгалевци" и спряно за момента движение там. На ул. "Майор Първан Тошев" в "Стрелбище" също падна дърво и за малко не премаза паркирана кола, видя репортер на Actualno.com.

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Промени и затруднения в градския транспорт

Бурята доведе до временни прекъсвания в трафика. Движението в района на Мало Бучино беше спряно заради паднал покрив на пътното платно, а трамваите по бул. "Цар Борис III" преустановиха временно курсовете си заради паднали дървета. Дърветата по маршрута на автобусни линии 107 и 59 вече са разчистени и движението там, както и по булеварда, е възстановено.

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Към момента градският транспорт се движи с обичайни за лошите метеорологични условия закъснения. Единственото ограничение остава за трамвайна линия 11 в района на "Овча купел" – тя се движи по бул. "Цар Борис III" и обслужва направленията към Княжево и Илиянци. Временно са спрени и автобусите към Витоша, докато времето не се нормализира.

Препоръки за безопасност

От Столичната община призовават жителите на града да бъдат предпазливи и да спазват следните мерки:

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  • Да избягват престоя и преминаването под дървета, до строителни огради, скелета и нестабилни конструкции;
  • Собствениците и изпълнителите на строителни обекти да проверят и обезопасят оградите и паната, за да не бъдат съборени от поривите;
  • Гражданите да приберат от балконите и терасите си незакрепени предмети, саксии и вещи;
  • Да не паркират автомобили под дървета и в близост до стари или нестабилни сгради;
  • Да ограничат излизането на открито, ако не е наложително;
  • Да не посещават Природен парк „Витоша“ заради опасност от падащи дървета и клони, както и заради спрения автобусен транспорт към планината;
  • При забелязване на паднали дървета, опасни предмети или скъсани кабели да подават сигнали на телефон 112 и да не предприемат самостоятелни действия по отстраняването им.

Аварийните екипи продължават да следят обстановката и да реагират на всички постъпващи сигнали.

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Градски транспорт силен вятър паднали дървета
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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