След трусовете в Ман Юнайтед: Капитанът си тръгва от "Олд Трафорд"

На фона на всички промени, които предстоят в Манчестър Юнайтед, за феновете на "червените дяволи" пристигна още една лоша новина от Острова. Според "The Athletic", капитанът на манчестърския гранд Бруно Фернандеш е отказал второ поредно предложение за нов договор. Португалецът явно не е доволен от развоя на събитията на "Олд Трафорд" и е разочарован от треньорската смяна и новините за многото напускащи.

Големи промени предстоят в Манчестър Юнайтед

На 12 ноември стана официално, че Манчестър Юнайтед уволнява Майкъл Карик. Английският специалист изведе "червените дяволи" до най-лошия старт на сезон от 40 години насам. В момента те дори се намират в зоната на изпадащите във Висшата лига. За фаворит за позицията на Карик се счита бившият треньор на Тотнъм и Челси Маурицио Почетино. А на Острова вече се говори, че на "Олд Трафорд" се задава масова чистка. Всичко това явно влияе на решението на Бруно Фернандеш дали да остане в Ман Юнайтед или не, тъй като той вече е отказал две оферти за договор с подобрени условия.

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Бруно Фернандеш не е доволен от предложеното

Настоящият контракт на Бруно Фернандеш с Манчестър Юнайтед изтича през лятото на 2027 г. В момента, в който до края на договора му останат 6 месеца, той ще бъде свободен да преговаря с други клубове, които да го привлекат като свободен агент. Въпреки че от ръководството на "червените дяволи" му дават по-добри условия от досегашните, Фернандеш все още не е доволен от предложеното. Очаква се преговорите между двете страни да продължат.

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