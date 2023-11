Отлични новини: Везенков пребори контузията, на линия е за следващия мач на Кингс

Както е известно, Александър Везенков получи изкълчване на палеца по време на мача с Далас Маверикс и поради тази причина пропусна двубоя на Кингс срещу Ню Орлиънс Пеликанс. Без българина „кралете“ допуснаха първата си загуба след серия от шест поредни победи.

After missing Monday’s game with a thumb issue, Sasha Vezenkov is not listed on the injury report for tomorrow’s Kings, Pelicans game.