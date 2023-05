Пенсионира ли се Леброн Джеймс: Кралят със загадъчен отговор (ВИДЕО)

"Ще видим какво ще се случи в бъдеще. Не знам, не знам. Има много неща, върху които да помисля. Лично за мен трябва да си отговоря на въпроса дали искам да продължа с баскетбола", каза Джеймс пред репортери. ОЩЕ: Скандал: Бивш боец от UFC обвини ЛеБрон Джеймс, че взима забранени вещества (ВИДЕО)

“I don't like to say it was a successful year because I dont play for anything besides winning championships at this point in my career... Personally, going forward with the game of basketball, I’ve got a lot to think about.”



LeBron James on his future.pic.twitter.com/QQsorEjRR8