Ръсел Уестбрук и Кевин Лав с нови отбори в НБА (СНИМКА)

По този начин той става свободен агент и най-вероятно ще сформира ново звездно трио с Кауай Ленард и Пол Джордж в Клипърс. Гардът има средно 15,9 точки, 7,5 асистенции и 6,2 борби в 52 мача през този сезон, въпреки че не бе титуляр за Езерняците. Ел Ей Клипърс заема четвърто място в Западната конференция с актив 33-28 и има амбиции за силно представяне в плейофите през пролетта.

