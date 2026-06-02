Заради бурята и дъжда: Пет паднали дървета в София само сутринта

02 юни 2026, 10:08 часа
Пет сигнала за паднали дървета са получили столичните пожарникари до 9.25 ч. тази сутрин, съобщиха от главната дирекция за БНР. Огнеборците бързо са пристигнали на съответните места.

Няма данни за пострадали хора и сериозни наводнения вследствия на силния дъжд, който тази сутрин валя в столицата.

При снощната буря над 10 сигнала за паднали дървета бяха подадени в пожарната в София, полет от Истанбул за София беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора, а полет на нискотарифна авиокомпания от германския град Меминген за София беше пренасочен към Летище Пловдив.

